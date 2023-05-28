Sinan Oğan'dan seçim mesajı!

Mesajına, "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır." diyerek başlayan Oğan, ilk turda kendisini destekleyip ikinci turda da kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verenlere teşekkür etti:

Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Oğan mesajını şu değerlendirmeyle tamamladı: Artık yeni bir dönem başlıyor, kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.



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