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Gündem Sinan Oğan'dan 'Barzani' cevabı: Trollük mü yapıyorsunuz?
Gündem

Sinan Oğan'dan 'Barzani' cevabı: Trollük mü yapıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2023-06-04 02:09:00 -
Sinan Oğan'dan 'Barzani' cevabı: Trollük mü yapıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Neçirvan Barzani'yle fotoğrafı çekilen Sinan Oğan'a, İYİ Partili İbrahim Özkan'ın yaptığı yorum sonrası Oğan'dan sert bir tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın da yer aldığı törenin ardından resmen göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığının deklare edildiği törende Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani gibi isimler de yer aldı.

Barzani'li kareye tepki

Törenin ardından İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Sinan Oğan ve Neçirvan Barzani'nin yer aldığı kareyi, "Ülkücüyü kessen Barzani ile fotoğraf çektirmez. Plana sadık kalmış..." notuyla paylaştı.

"Yarı zamanlı trollük mü yapıyorsun?"

Özkan'ın bu paylaşımına Oğan cephesinden yanıt gecikmedi. Özkan'ı trollükle suçlayan Oğan, şunları söyledi: "İbrahim bey merak ediyorum bunu cehaletten mi yazdınız, yoksa Belediye işlerinden arta kalan vakitlerde yarı zamanlı trollük mü yapıyorsunuz?

"Hiç uluslararası toplantıya katılmadın mı?"

Hiç uluslararası bir toplantıya katılmadın mı, hiç kokteyle katılmadın mı ömründe? Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur ve ya sizin konuştuğunuz kişi ile selamlaşır? O esnada orada bulunan fotoğrafçılar da fotoğraf çeker. Bunlar önceden planlanan görüşmeler değil ki… Senaryo yazıyorsunuz…"


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