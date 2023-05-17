Sinan Oğan’a zillet kuşatması!

ÇINAR DEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda aldığı yüzde 5.17 ödünç oyla ikinci turun kilit ismi gibi görünen Sinan Oğan, zillet kuşatması altında. Akit’in kulislerden derlediği bilgiye göre, bazı emekli askerlerin Sinan Oğan’a giderek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle mutlaka birlikte hareket etmek istediğini, bunun karşılığında ise “Türk Dünyasından Sorumlu Bakanlık” ve devlette istediği kadar kadro teklif ettiği konuşuluyor.

Bakanlık teklifi

Kulislerde, Oğan’ın teklife kesin cevap vermemekle birlikte, Ata İttifakının mimarı Zafer Partisi Ümit Özdağ’dan bahsederek, ona da bir bakanlık verilmesi gerektiğini ima ettiği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ne pahasına olursa olsun Sinan Oğan’ı Cumhur İttifakı’na kaptırmamakta kararlı olduğu ileri sürülüyor. Birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında iki buçuk milyon gibi büyük bir farkla hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugüne kadar aldığı 10 seçim yenilgisine rağmen kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapan mihraklara karşı mahcubiyetini giderebilmek için Sinan Oğan’a istediği her şeyi verebilecek bir kıvama geldiği konuşuluyor.

Bol keseden vaatler

Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’a gönderdiği aracılarla, Erdoğan’ın kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağı izlenimini vermeye çalıştığı iddia ediliyor. Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre; Kılıçdaroğlu Oğan’a, bu nedenle Türk Dünyasından Sorumlu Bakanlık yanı sıra devletin istediği kurumundan binlerce kadro da vereceğini net bir şekilde iletti. Pazarlığın burasında ise Zafer’in ultrafaşist lideri Özdağ’ın devreye girdiği ve Oğan’a iki bakanlık istemesi için baskı yaptığı, Oğan’ın da bunu uygun bir üslupla aracılara aktardığı, dillendirilen iddialar arasında. Kulislerde konuşulanlara göre, zilletin bir bakanlık üzerinden başlayan teklifi, kısa sürede iki bakanlık ve on binlerce devlet kadrosu vaadine dönüşmüş durumda.