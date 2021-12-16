  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sinan Gümüş için Rizespor'dan transfer açıklaması
Spor

Sinan Gümüş için Rizespor'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş için Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:21:00 -
Sinan Gümüş için Rizespor'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş için Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması geldi. Karadeniz ekibi, Sinan Gümüş transferini yalanladı.

İşte Rizespor'un açıklaması;

Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan "Sinan Gümüş Çaykur Rizespor Gündeminde” haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Sinan Gümüş ile kulübümüzün herhangi bir temas ve ilgisi bulunmamaktadır.

Kulübümüzle ilgili olarak tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay