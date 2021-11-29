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Spor Sinan Engin fıkra anlattı! Herkes bakakaldı
Spor

Sinan Engin fıkra anlattı! Herkes bakakaldı

Beyaz Futbol'da geceye yorumcu Sinan Engin ve Ahmet Çakar'ın anlattığı fıkralar damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:22:00 - 2021-11-29 12:25:21

Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in anlattığı fıkraya bir kez daha gülünmezken; Ahmet Çakar'ın fıkrasında bol kahkahalar atıldı.

Beyaz TV'de yayınlanan ve sevilen spor programları arasında yerini alan Beyaz Futbol yine futbol harici konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Onur Yıldız'ın sunduğu programda; Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz, futbol dışı yorumlarına dün gece birini daha ekledi.

Geçtiğimzi programlarda da fıkrasına gülünmeyen Sinan Engin, bu durumu bir kez daha yaşadı..

Engin canlı yayında "Temel fırına gitmiş. Fırıncıya demiş ki ha buradan bana 99 tane ekmek ver demiş. Fırıncı da ne yapacaksın 99 ekmeği deyince Temel 'Yiyeceğim' demiş. O zaman düz olsun 100 ekmek vereyim deyince Temel de 'Ulan 100'ü nasıl yiyeyim'' diyerek anlattığı fıkraya kimse gülmeyince isyan etti.

Engin'in fıkrası sonrası Ahmet Çakar da fıkra anlattı. Çakar'ın fıkrası ise şu şekilde;

Ahmet Çakar'ın fıkrası

"Adamın biri maymun almış sırtına. 30 yıl önce belediye otobüslerinde arkada biletçi vardı. Biletçi parayı alıp bilet keserdi. Herif maymunla otobüse binince biletçi demiş ki; bir tam bir şebeke."

Çakar'ın anlattığı fıkra sonrası stüdyoda kahkahalar atıldı.

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