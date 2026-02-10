Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor

  • İSTANBUL
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektöründeki büyüme ivmesini rakamlarla ortaya koydu. 2025 yılında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,6 oranında bir artış sergilediğini belirten Şimşek, bu başarının tesadüf olmadığını, aksine planlı ve kararlı politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, üretimdeki bu canlılığın küresel değer zincirlerinde Türkiye’nin "güçlü tedarikçi" konumunu pekiştirdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini belirterek, "Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Aralık 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Şimşek paylaşımında katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirtti.

2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini kaydeden Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Üretimimiz, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı. Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

