Gündem Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim
Gündem

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O "p*ç"i sana yedireceğim

CHP’deki vurgun ve talan düzenine boyun eğmek yerine ayrılanlar küfür ve hakaret sağanağına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik ağza alınmayacak küfür ve hakaretleri tepki çekerken; Özarslan, “Sende ahlak yok” diyerek, Özel’i istifaya çağırdı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

CHP’deki vurgun ve talan düzenine boyun eğmeyen hakaretlere maruz kalıyor. 6’lı masayı “kumar masası” diyerek deviren Meral Akşener’e galiz küfürler savuran, AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na “Topuklayan efe” diyerek linç girişimi başlatan CHP’nin son kurbanı Murat Kurum ile görüşen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Özgür Özel, Özarslan’a Whatsapp’tan “Köpek, yalaka, karaktersiz p.ç.” gibi ağza alınmayacak küfürler savurdu.

HACI ANAMA-BABAMA

 

Bunun ardından CHP’den istifa ettiğini duyuran Özarslan, “Senin ne insanlığın var, ne CHP’liğin, ne adamlığın, ne ahlakın. Ey Özgür Özel, sen hangi hakla benim annemi, rahmetli babamı katarak bana küfredersin? Sende şeref ve namus varsa partinin başından istifa edersin. P.ç lafının hesabını soracağım sana!” diyerek tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Türkiye’nin gündemine oturan küfürlü mesajlar için AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan da “Sarhoştan genel başkan olmaz!” paylaşımı geldi.

LİDERLİĞİ KAYBETMİŞTİR

 

Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, şunları söyledi: “Bu diyalog sıradan iki vatandaş arasında bile geçmemesi gereken son derece çirkin bir diyalog. Bu durum şunu gösteriyor: Herkes siyasi parti başkanı olabilir ama lider olamaz. Liderlik vasfı ayrı bir şeydir. Dolayısıyla da bu liderlik sınavını Özgür Özel kaybetmiştir. Siyasette bundan daha çetin nice sınavlarla karşılaşacaktır. Eğer bir genel başkan her durumda vakur duruşunu koruyamıyorsa ona lider denemez. CHP bundan çok büyük yara alacaktır. Eğer ayrılana kadar hırsız demeyip, partiden ayrılınca ona hırsız diyorsa dürüst davranmıyor demektir. Böyle bir skandalın savunulacak bir tarafı yoktur.”

 

PARTİ OLMAKTAN ÇIKTI

Duayen Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da, şunları dile getirdi: “CHP’de geçmişte iyi kötü bir gelenek, kültür vardı. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP çok farklı bir yapıya büründü. Sonrası yeni CHP oluşturdu. Bu da Batının istediği gibi bir kimliği olmayan bir yapıydı. Askere söven adamları parti yönetimine getirdiler. Tepki gösteren herkesi kazıdılar partiden. Parti içinde huzursuzluklar oluştu. Uyum sağlayamayanları da hakaretlerle, küfürlerle durdurmaya çalışıyorlar. Belediye başkanları bizim buradan kurtulmamız lazım diyorlar. İmamoğlu gibi birini alıp ‘sütte leke var bunda yok’ deyip savunursanız, uyuşturucudan, fuhşa, her türlü yolsuzluk, vurgunu savunursanız normaldir bunların yaşanması. Bu böyle gitmez.”

