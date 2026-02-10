  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesi geçen yıl 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken 57 ili geride bıraktı.

#1
Foto - Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

#2
Foto - Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!

Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

#3
Foto - Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!

Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti.

#4
Foto - Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

#5
Foto - Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti!

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Yalıhüyük Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. / kaynak: internethaber

