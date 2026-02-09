Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye yabancı ülkelerden "kadınların ithal edilmesi"ni önererek büyük tepki çeken Jindo ilçesi başkanı Kim Hee-su'nun partiden ihraç edilmesine karar verdi.
Güney Kore’de, azalan doğum oranlarını yeniden artırmak için çocuk doğurmak istemeyen Koreli kadınların yerine yurt dışından yabancı kadınların ‘ithal edilmesi’ önerisi büyük tepki çekti. Önerinin sahibi Demokrat Parti (DP) Jindo ilçesi başkanı Kim Hee-su, Güney Kore'nin kırsal bölgelerdeki genç erkeklerle evlenmesi için Vietnam ve Sri Lanka'dan "genç kadınlar getirilmesini" önermesinin ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.
Vietnam'ın Seul Büyükelçiliği, söz konusu ifadelere itiraz ederek eyalet yönetimine bir protesto mektubu gönderdi.
DP ise tepkilerin dinmemesi üzerine oybirliğiyle Kim'in ihraç edilmesi kararı aldı.