Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor

Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan ölümün ardından Manisa Salihli'de çekilen görüntülerde, yağmur altında bekleyen vatandaşların muayene istasyonundaki koşullara tepki göstermesi TÜVTÜRK'e yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan ölümün ardından Manisa Salihli'de çekilen görüntülerde, yağmur altında bekleyen vatandaşların muayene istasyonundaki koşullara tepki göstermesi TÜVTÜRK'e yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.
Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken, bu kez Manisa'nın Salihli ilçesindeki TÜVTÜRK muayene istasyonu önünde kaydedilen bir görüntü gündeme geldi.

 

YAĞMUR ALTINDA BEKLEYEN VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağmur ve fırtına altında beklemek zorunda kalan bir vatandaşın, muayene istasyonundaki koşullara tepki gösterdiği görülüyor. Vatandaş, "Milyonlarca para kazanıyorlar, yaptıkları bekleme salonuna bakar mısınız?" sözleriyle duruma isyan etti.

 

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN ELEŞTİRİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, TÜVTÜRK'ün hizmet koşullarını eleştirdi. Paylaşımın altına, "Sadece Manisa değil, her yerde aynı", "Derhal kapatılsın ve Karayolları'na devredilsin", "Saatlerce bekliyorsun; çay yok, su yok, kantin yok", "Sadece para kazanmak için yapılmış bir sistem" ve "Türkiye'nin her ilinde aynı" şeklinde yorumlar yapıldı.

 

HİZMET KOŞULLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Ankara'daki ölümcül olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün bekleme alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

