Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, “Sn Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanına ağır konuşmuş diyorlar… demedim deyince, ben Sn Genel Başkana inanırım! Partiden görüş ayrılığı sebebiyle ayrılmak başka bir şey, rakibe geçmeye kalkmak ayrı bir şey! İddialar doğruysa Sn Genel Başkan az bile söylemiş demek düşer bana! Siyasi ithalat hangi taraftan olursa olsun risklidir!” diye yazdı.

TANJU’YU KİM KORKUTTU?

Fakat Özcan’ın sosyal medya hesabında dikkat çeken şey, daha üç gün önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun “Kobani” paylaşımına yönelik “Boş konuşuyorsun TR 705” paylaşımını silmesi oldu. Saatler içinde hem Tanrıkulu’na “CIA ajanı” imasında bulunan paylaşımını silip, Genel Başkan Özel’in bir belediye başkanına sinkaflı küfür etmesine destek vermesi, “Tanju Özcan’ı kim korkuttu?” sorularını gündeme getirdi.

“ÇOK BOŞ KONUŞUYORSUN TR705” PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Suriye'de teröre karşı yapılan operasyonları kaygıyla izlediğini söylemiş, Ayn el Arap'ta “ciddi bir insani dram yaşandığını” öne sürüp, “Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir” demişti.

Bu konuşmanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Tanrıkulu'yu hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tanrıkulu'na hitaben, 'TR705' ifadesini kullanıp, “Çok boş konuşuyorsun” dedi. Söz konusu kodun, daha önce kamuoyunda tartışma konusu olan bazı iddialara gönderme niteliği taşıdığı ileri sürüldü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.