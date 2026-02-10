“Sarhoş”tan Genel Başkan olmaz!

Buğra Kardan İstanbul

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dili başına bela oldu... Pavyon köşelerinde delegelere dağıtılan paralarla CHP Genel Başkan koltuğuna oturan, yerel seçimler öncesi Kayseri ve Konya’da bir tane içkili mekân olmamasından yakınan, barda “açıklanamayan bir sebeple” çıkan arbedede ayağını kıran ve Anadolu Hisarı’nda gittiği restoranda rakı içtiğini itiraf eden Özgür Özel’in alkol bağımlığı başına bela oldu. Allah’ın haram kıldığı alkollü içeceklerin müptelası olan ve olası CHP iktidarında içkinin ucuzlayacağının sözünü veren Özel’in, partisinden istifa ettiği için gece yarısı ısrarla görüntülü aradığı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlarını, “sarhoş” kafayla yazdığı öne sürüldü. Kamer Genç’in mezarının önünde kadeh kaldıracak kadar alkol müptelası olan ve demoratik bir hak olan “istifa” müessesesini kullanan eski yol arkadaşlarının ölmüş babasına ve hacı annesine küfreden Özel’in aymaz hali, “Sarhoştan genel başkan olmaz” yorumlarına sebep oldu.

ŞİŞENİN DİBİNDE İKTİDAR ARIYOR

İşte CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özel’in şişenin dibinde iktidar aradığını gözler önüne seren o rezil örnekler:

İçkili bir mekânda “açıklanamayan bir sebeple” çıkan arbedede ayağını kırdı.

Seçimler öncesi Kayseri ve Konya’da bir tane içkili mekân olmamasından yakındı.

Olası CHP iktidarında rakı 140 lira olacak şeklindeki vaatle, Allah’ın haram kıldığı içkiyi ucuzlatma sözü verdi.

23 Ağustos 2024’te, Anadolu Hisarı’nda gittiği alkollü bir mekânda, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve kalabalık bir grup eşliğinde eğlenirlerken görüntülendi.

Eski Tunceli milletvekili Kamer Genç’in memleketindeki mezarı başında Veli Ağbaba ile birlikte kadeh kaldırdı.

CHP’YE YAKIŞANI YAPMIŞTIR!

Geçmişte ilköğretim öğrencilerine sağlıklı beslensinler diye “süt değil, bira içirin” kampanyası düzenleyen bir zihniyetten gelen Özgür Özel’in halini değerlendiren AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Böyle bir genel başkan olamaz. Ancak CHP’ye gelince iş değişir. Başında küfürbaz ve sarhoş birinin olması normal karşılanır. Özgür Özel ilk örnek değildir. Ta başından beri CHP’nin yöneticilerinde düşüklük vardır. Bazıları, bunu saklamayı bilmiştir. Eskiden teknoloji ileri seviyede olmadığından bunu gizlemeyi başarmıştır. Özel’in tavrı da klasik CHP kültürüne uygundur. Allah’la, Peygamber’le savaşmış CHP’den başka ne umulur? Özel’le ise CHP sokağa düşmüştür. 3. sınıf bir meyhanenin kabadayısı gibi. Keçiören Belediye Başkanı gibi bana da galiz, pis küfürler etmiştir. O, canlı yayınlarda ve mitinglerde beni hedef almıştır. Şarlatanın biridir. Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeliz’ yalanını tekrar etmiştir. Gerçi kendisine yakışanı yapmıştır. Kalite aramamak gerekir. Adam, Allah ve millet düşmanıdır. Aklı başında ya da değilken Belediye Başkanına küfretmesi doğaldır.”

KÜPÜN İÇİ DIŞI SIZMIŞTIR

Avukat Hasan İlter de şunları kaydetti:

“Atalar, ‘Küpün içinde ne varsa dışına o sızar demiş. İşte CHP de tıpkı küp gibi. Dününe ve bugününe baktığınızda skandal sözleri, havada uçuşan küfürleri, ayyaş naralarını duyarsınız. Tarihinde galiz cümlelerden, sarhoş bağrış çağırışlarından başka bir şey bulamazsınız. Siyasetçinin ağzından küfür çıkmamalı. Demek ki Özgür Özel’in böyle bir derdi yok. Demek ki normal hayatında da böyle birilerine sövüp duruyor. Bunun nedeni belli. Bir yerde kafayı bulup kontrolü kaybediyor ve küpte ne varsa onu sızdırıyor. Yani İP’li bir vekilin şehit yakınına küfretmesi, CHP’li eski bir vekilin ‘Üçgen biçiminde birbirimize takacağız’ cümlesini kullanması unutulur mu? Bunların işi küfretmek, içmek. Kafayı bulunca kendilerini gizleyemiyor. Yazık. Devamlı alkol alan, küfreden birinin ana muhalefetin başında olması ülkemiz için büyük talihsizlik. Özel’in hemen istifasını vermek gerek. Keçiören Belediye Başkanı’na yaptığı da hadsizlik. Özel, kıvırmamalı. ‘Haddimi aştım, istifa ediyorum’ demeli. Türk milletinden, CHP tabanından, o Belediye Başkanından özür dilemeli. Ancak Özel, böyle bir adım atmaz. Özel’de böyle bir etik yapı yok. En büyük tehlike ise CHP’nin iktidara talip olmasında. Kazara CHP iktidar olursa Özel, ne yapacak? Kafayı çekip de yabancı diplomatlarla, devlet başkanlarıyla ne münasebetler içine girecek?”