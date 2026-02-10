Haydut ABD 4 milyar dolarlık borç taktı

  • İSTANBUL
Birleşmiş Milletler, haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz arasında, ABD'nin BM'ye olan borçlarının ödenmesine ilişkin uzun süredir temasların sürdüğünü belirtti.

BM'nin mali işlerden sorumlu biriminin de ABD'li yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten Dujarric, "Ödemelerin ne zaman ve hangi tutarda yapılacağını görmeyi bekliyoruz." dedi.

 

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği ise Başkan Donald Trump yönetiminin gelecek haftalarda borçların bir kısmı için ön ödeme yapmayı planladığını ancak nihai tutarın henüz netleşmediğini bildirdi.

BM yetkililerine göre ABD'nin, BM'nin düzenli bütçesine yaklaşık 2,2 milyar dolar, barışı koruma operasyonları bütçesine ise yaklaşık 1,8 milyar dolar borcu bulunuyor.

Guterres, geçen hafta üye ülkelere gönderdiği mektupta, yeterli ödeme yapılmaması halinde BM'nin düzenli bütçesindeki nakdin temmuz ayına kadar tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

