FETÖ’nün güncel finans yapılanması çöktü! 8 şahıs paketlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve iltisaklı kurumlara verilen emir ve talimatlar doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütün sözde "TSK mahrem hizmetleri" yapılanması kapsamında faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılama yapılan şüphelilerin, başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile ifade ve fotoğraf teşhislerine göre iddianame tarihlerinden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel yapılanması içinde yer aldıkları tespit edildi. Şüphelilerden 2’sinin daha önce kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

 

Bu kapsamda 10 Şubat 2026 tarihinde Ankara merkezli eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen; 2 milyon 500 bin TL alacak içerikli senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 ABD doları, 12 bin 865 Euro, 91 gram altın, 1 tam ve 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 SIM kart, 7 CD, 12 flash bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 3 HDD, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Tüm şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı, işlemleri tamamlanan 1 şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi. Diğer 7 şüphelinin savcılığa sevk işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi başta olmak üzere soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

