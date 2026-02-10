  • İSTANBUL
Dünya
Dünya

ABD'de 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsü kaldırıldı Kapının önüne koyacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
ABD'de 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsü kaldırıldı Kapının önüne koyacak

ABD'de federal mahkeme Nepal, Honduras ve Nikaragua'dan gelen 60 binden fazla göçmene ABD'de yasal olarak kalma imkanı tanıyan geçici koruma statüsünün sonlandırılmasının önündeki engelleri kaldırdı.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Nepal, Honduras ve Nikaragua'dan gelen 60 binden fazla göçmene sağlanan geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, mahkeme, Trump yönetiminin geçici koruma statüsünü kaldırma kararını destekleyen önemli kanıtlar olduğunu savundu.

Mahkeme, bu nedenle Nepal, Honduras ve Nikaragua'dan gelen 60 binden fazla göçmene ABD'de yasal olarak kalma imkanı tanıyan geçici koruma statüsünün sonlandırılmasının önündeki engelleri kaldırdı.

Kararın yaklaşık 50 bin Honduraslı, 7 bin Nepalli ve 3 bin Nikaragualı'yı etkileyeceği öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

