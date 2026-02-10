Kaçak avcılık yapan şahsa 29 bin TL ceza

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Van’ın Muradiye ilçesinde yaban tavşanı avlayan şahsa 29 bin 746 TL ceza uygulandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Keçikıran Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen E.Ç. (33) isimli şahsı yakaladığı belirtildi. Açıklamada, "E.Ç., avladığı yaban tavşanı temizlediği esnada suçüstü yakalanmıştır. Olayda ele geçirilen yaban tavşanı ve avda kullanılan teknik şartlara aykırı (takozsuz) yarı otomatik av tüfeği muhafaza altına alınarak Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilmiştir. Kaçak avcılık yapan E.Ç. isimli şahsa toplamda 29 bin 746 TL idari ve tazminat cezası uygulanmıştır" denildi.

