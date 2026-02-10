Tek başınayken boğulursanız ne yapmalısınız? İşte canlı örneği: Paramedik, kendi kendini kurtardı

Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide, bu kez hastasının değil, kendi canının kahramanı oldu. Osmaniye'de yaşayan acil tıp teknikeri ve ilk yardım eğitmeni İlyas Yıldır, her gün onlarca kişiye öğrettiği hayat kurtaran bilgileri bu kez kendi üzerinde test etmek zorunda kaldı. Ofisinde tek başına yemek yediği sırada bir lokmanın nefes borusunu tıkamasıyla bir anda morarmaya başlayan Yıldır, kimsenin yardımı olmadan saniyeler içinde karar verdi.

Nefesi tamamen kesilen ve konuşamayan Yıldır, profesyonel refleksle ofisindeki koltuğun sert kenarına yöneldi. Karın bölgesini koltuğun köşesine sert hamlelerle bastırarak iç basınç oluşturan deneyimli sağlıkçı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla nefes borusunu tıkayan yiyeceği dışarı atmayı başardı.

Olay ofisin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır, AA muhabirine, ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.