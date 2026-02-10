Bu para trafiğini açıkla Zeydan

HABER MERKEZİ

CHP’nin masum ilan ettiği eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın para trafiği ifşa oldu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 6’ncı duruşmasında tahliye edilen Karalar’ın 11 seferde 1 milyon 129 bin 782 dolar para trafiği dikkat çekti. Mahkemece tutukluluğu kaldırılan Karalar’a suç örgütünce para akıtıldığı adli bilişim uzmanının mütalaasıyla kanıtlandı. 88 sayfalık mütalaada banka dekontlarına, HTS kayıtlarına ve 61’inci eylemde adları geçen isimlerin ifadelerine yer verildi. Mütalaada Karalar’ın kendisine rüşvet verenlerle aynı anda, aynı yerde olduğuna işaret edildi. Ayrıca Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde Karalar’ın hesabına yatırılan paralarla ilgili şu detaylara aktarıldı:

BAŞDÖNDÜREN PARA TRAFİĞİ

17.11 2017 tarihinde/banka dekontu/saat: 12.15’te/ödenen: 750 bin lira (198 bin dolar),

13.12.2017 tarihinde/banka dekontu/saat: 12.25’te/ödenen: 1 milyon lira (265 bin dolar),

28.12.2017 tarihinde/banka dekontu/saat: 15.02’de/ödenen: 600 bin lira (159 bin dolar),

02.02.2018 tarihinde/banka dekontu/saat: 11.45’te/ödenen: 500 bin lira (132 bin dolar),

16.03 2018 tarihinde/banka dekontu/saat: 11.45’te/ödenen: 500 bin lira (132 bin dolar),

12.04.2018 tarihinde/banka dekontu/saat: 11.34’te/ödenen: 100 bin lira (25 bin dolar),

20.04.2018 tarihinde/banka dekontu/ saat: 11.46’da/ödenen: 400 bin lira ( 102 bin dolar),

12.06.2018 tarihinde/banka dekontu/saat:16.37’de/ödenen: 100 bin lira ( 21 bin dolar),

25.01.2019 tarihinde/banka dekontu/saat: 17.03’te/ödenen: 250 bin lira (45 bin dolar),

06.02.2019 tarihinde/banka dekontu/saat: 12.59’da/ödenen: 250 bin lira (45 bin dolar),

07.03.2019 tarihinde/banka dekontu/saat:12.04’te/ödenen: 100 bin lira.

CHP yönetiminin ‘Siyasi kumpas’ olarak nitelendirdiği davada başta Zeydan Karalar olmak üzere sanıkların pislikleri tek tek ortalığa saçılması önümüzdeki duruşmaları daha da önemli kıldı.