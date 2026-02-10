  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu Sokak provokatörlerine tahliye! Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi İsrail'den keskin nişancıyla suikast! Şehit oldu
Gündem CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti
Gündem

CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, gündem yaratan açıklamaları sonrası partisinden istifa etmişti. AK Parti saflarına katılacağına iddia edilen Özarslan ile birlikte 7 CHP’li belediye meclis üyesinin daha partisinden istifa ettiği öğrenildi. Öte yandan istifa eden meclis üyeleri Cumhur İttifakı’na geçmesi durumunda CHP, belediye meclisindeki çoğunluğu da kaybediyor.

Türkiye son iki gündür CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında yaşanılanları konuşuyor. Partisinden istifa eden Özarslan, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklenmiş “Küfürlerin hesabını soracağım” ifadelerini kullanmıştı.

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

AK Parti’ye katılacağına yönelik iddialar bulunan Özarslan ile birlikte 7 CHP’li belediye meclis üyesi daha partisinden istifa ettiği öğrenildi. Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, belediye meclis üyeleri Azra Ceylan Öztürk ve Cihan Ayhan, istifalarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. İbrahim Uyar’ın da partisinden istifa ettiği bilgisi edinilirken, üç kişinin daha istifasını verdiği iddia edildi. Uyar ve Bedirhanoğlu, istifa etmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) meclisinde de CHP sıralarında yer alıyordu.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI’NA GEÇECEK

Öte yandan istifa eden isimlerin Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti veya MHP’ye geçmesi durumunda CHP, Keçiören Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybediyor. Keçiören Belediyesi’nde toplamda 45 belediye meclis üyesi bulunuyor. İstifalar öncesinde belediye meclisinde CHP 27, AK Parti 13, MHP ise 5 üyeye sahipti. İstifalar sonrası CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 20’ye düştü. Üyelerin AK Parti ya da MHP’ye olası katılımı sonrasında Cumhur İttifakı 25, CHP 20 üyeye yükselecek. Bu durumda da meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti
Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti

Gündem

Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali KOÇ

ÇÜRÜK ELMALAR ayıklanıyor...

Hayriye

CHP li değilim ama yılların partisini bu hale düşürenler siyasetten uzaklassinlar Geri kalanlar haklı olarak sığınacak liman olarak Ak partiyi görüyorlar bence kararları doğru kabul edenlerde kapıları açık bıraktıkları için tebrik ediyorum
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23