CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

Türkiye son iki gündür CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında yaşanılanları konuşuyor. Partisinden istifa eden Özarslan, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklenmiş “Küfürlerin hesabını soracağım” ifadelerini kullanmıştı.

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

AK Parti’ye katılacağına yönelik iddialar bulunan Özarslan ile birlikte 7 CHP’li belediye meclis üyesi daha partisinden istifa ettiği öğrenildi. Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, belediye meclis üyeleri Azra Ceylan Öztürk ve Cihan Ayhan, istifalarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. İbrahim Uyar’ın da partisinden istifa ettiği bilgisi edinilirken, üç kişinin daha istifasını verdiği iddia edildi. Uyar ve Bedirhanoğlu, istifa etmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) meclisinde de CHP sıralarında yer alıyordu.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI’NA GEÇECEK

Öte yandan istifa eden isimlerin Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti veya MHP’ye geçmesi durumunda CHP, Keçiören Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybediyor. Keçiören Belediyesi’nde toplamda 45 belediye meclis üyesi bulunuyor. İstifalar öncesinde belediye meclisinde CHP 27, AK Parti 13, MHP ise 5 üyeye sahipti. İstifalar sonrası CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 20’ye düştü. Üyelerin AK Parti ya da MHP’ye olası katılımı sonrasında Cumhur İttifakı 25, CHP 20 üyeye yükselecek. Bu durumda da meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.