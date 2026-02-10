CHP'li isim ölü bulundu
Muğla Ulu'da Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, ardından başkanlık için adaylığını koyan ancak seçilemeyen CHP'li Oruç Özkan, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Muğla’nın Ula ilçesinde bir dönem Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve son yerel seçimlerde Belediye Başkan aday adayı olan 50 yaşındaki Oruç Özkan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Özkan’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin ani kalp krizi olabileceği üzerinde duruluyor.
Özkan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.