SON DAKİKA
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiği ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunmasını gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiği ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle el koydu.

ayrıntılar geliyor...

