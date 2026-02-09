  • İSTANBUL
CHP'lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP'lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini, “Ama sarhoşken bile imla hatası yapmamış… Başbakan olmalı” diyerek savunmaya kalktı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat akşamı CHP'den istifa etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in istifa kararından sonra kendisine küfür ve hakaret içerikli mesajlar attığını açıkladı.

Özel'in WhatsApp üzerinden Özarslan'a gönderdiği mesajların ekran görüntülerinin ortaya çıkması ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

KÜFÜRLERİ SAHİPLENDİLER

Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özgür Özel hakkında Türk Ceza kanunu 106 ve 125. Maddeleri kapsamında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken vaka davalık oldu. Bunun yanında Özel'in bu çirkin ifadelerini, CHP tabanı sahiplenmeye kalktı.

İlk olarak CHP'li gazeteci Uğur Dündar, Can Yücel'e atıfla 'G*te g*t denir' hikayesini anlatarak Özel'e sahip çıktı ve küfürlerini destekledi.

ÖZGÜR ÖZEL’İ ÖVME YARIŞI

Sosyal medyadaki CHP'li kitle ise adeta Özgür Özel övme yarışına girdi. Özel'i destekleyen CHP kitlesi, Özarslan'a da hakaretler yağdırdı. Özellikle Özgür Özel'in söz konusu mesajları alkolün etkisiyle yazdığı yönündeki iddialar üzerinden devam eden sosyal medya esprileri arasında bir övgü dikkat çekti. CHP'li X trollerinden biri olan Avukat Deniz Akbıyık, Özel'in sarhoş halde hatasız klavye kullanmasını övdü.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın konuya ilişkin paylaştığı "Sarhoştan genel başkan olmaz!" tweet'ini alıntılayan Akbıyık, şu ifadeleri kullandı: "Sarhoşken bile 12 dk boyunca 39 mesaj atıp bir tane bile imla hatası yapmayıp, memleketle dertlenip bizi savunuyorsa sadece genel başkan olmamalı zaten, başbakan olsun."

Akbıyık'ın bu paylaşımı, CHP kitlesinin adeta beğenisine boğuldu.

