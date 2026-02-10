  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede
Giriş Tarihi:

Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Göztepe, ekonomik anlamda başarılı bir tablo çizdi.

Foto - Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede

Süper Lig'de 21'inci hafta sonunda 40 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe'nin ekonomik tablosu tüm takımları geride bıraktı. Sport Rebuplic şirketinin futbol şubesini yönettiği, Danimarkalı Rasmus Ankersen'in başkanlık koltuğunda oturduğu sarı-kırmızılılar gelir-gider dengesinde zirve yaptı. Son 6 ayda Romulo, Emersonn, Tijanic, Olaitan ve Ahmed Ildız gibi isimleri büyük karla satan Göztepe transferde ise büyük paralar harcamadan hem nokta atışı isimlere yöneldi hem de geleceğe yatırım yaptı.

Foto - Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede

Göztepe, sattığı ve aldığı oyunculardan toplamda 22 milyon 400 bin Euro kar elde ederek Süper Lig'in oyuncu alış ve satışından en çok gelir elde eden takımı oldu. Göztepe yaz döneminde Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro, Emersonn'u da Fransız temsilcisi Toulouse'a 3 milyon Euro'ya verdi. Ara dönemde ise ilk olarak Ahmed Ildız'la yollarını ayıran Göztepe, tecrübeli futbolcuyu 15 milyon TL karşılığında sattı. Son olarak yaz döneminde Fransa'nın Grenoble takımından 850 bin Euro'ya alınan Beninli orta saha Olaitan'ı Beşiktaş'a uğurlayan yönetim, 23 yaşındaki oyuncudan 5+1 milyon Euro gelir sağladı.

Foto - Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede

EN AZ MAAŞ ÖDEYEN KULÜP Kurduğu genç kadroyla son iki sezondur Süper Lig'de Avrupa kupalarını zorlayan Göztepe, ortalama oyuncu maaşı da en düşük kulüp olarak göze çarptı. Puan tablosunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından dördüncü sırada bulunan İzmir temsilcisi bu başarıyı futbolculara en az ortalama maaş ödeyen kulüp olmasına rağmen yakaladı. Göztepe'nin oyuncularına ortalama 360 bin 386 Euro yıllık ücret ödediği öğrenildi.

Foto - Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede

KÜLLERİNDEN DOĞDU Yıllık maaş sıralamasında ligin en sonunda olan İzmir temsilcisinin toplam maaş ödemesinin ise 8 milyon 649 bin 262 Euro olduğu vurgulandı. Birçok kulübün büyük ekonomik krizler yaşadığı Türk futbolunda Göztepeli kurmayların stratejisi ise adeta örnek oldu. Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısıyla hem sportif hem de kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüplerin başında gelen Göztepe, özellikle genç yabancı ve yerli oyuncuların vitrini haline geldi. Tarihte Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan, bu sezon yardım asır sonra yine Avrupa kapısını aralamak isteyen Göztepe, 2007 yılında amatöre kadar düştükten sonra küllerinden doğmuştu.

