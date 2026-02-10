Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede

Göztepe, sattığı ve aldığı oyunculardan toplamda 22 milyon 400 bin Euro kar elde ederek Süper Lig'in oyuncu alış ve satışından en çok gelir elde eden takımı oldu. Göztepe yaz döneminde Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro, Emersonn'u da Fransız temsilcisi Toulouse'a 3 milyon Euro'ya verdi. Ara dönemde ise ilk olarak Ahmed Ildız'la yollarını ayıran Göztepe, tecrübeli futbolcuyu 15 milyon TL karşılığında sattı. Son olarak yaz döneminde Fransa'nın Grenoble takımından 850 bin Euro'ya alınan Beninli orta saha Olaitan'ı Beşiktaş'a uğurlayan yönetim, 23 yaşındaki oyuncudan 5+1 milyon Euro gelir sağladı.