Arka bahçesi ile istediği gibi oynuyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına yönelik adımının ardından Havana yönetimine petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına yönelik adımının ardından Havana yönetimine petrol sevkiyatının durdurulduğunu doğruladı.

Sheinbaum, basın toplantısında, Trump'ın Küba'ya petrol gönderen ülkelere gümrük tarifesi uygulama kararının ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika'dan Küba'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu doğrulayan Sheinbaum, "Küba'ya petrol satan ülkelere yaptırım uygulamak çok adaletsiz. Çok adaletsiz ve doğru değil, çünkü insanları etkileyen yaptırımlar hiçbir zaman haklı olamaz. Küba'nın hükümet sistemine katılabilir ya da katılmayabilirsiniz ancak insanlar asla etkilenmemeli." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, ABD'nin, Meksika'nın petrol ihracatını sürdürmesine olanak tanımasını sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü ve Küba'ya insani yardım göndermeye devam edeceklerini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Küba'ya destek vermeye devam edeceğiz ve petrol sevkiyatını yeniden başlatmak için gerekli tüm diplomatik adımları atacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

