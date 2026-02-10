Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Portakal ve suyunu kahvaltıdan hemen önce veya sonra içmekten kaçının, çünkü bu durum yüksek miktarda şeker içerebilir ve bu şeker kolayca fermente olarak şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir. En iyi içme zamanı, midenin ne çok dolu ne de çok boş olduğu kahvaltıdan 1-2 saat sonrasıdır.