SON DAKİKA
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Kışın en çok tükettiğimiz portakal için meğerse zaman diliminde yiyilirse daha faydalı olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Kışın vazgeçilmezi portakal, yüksek C vitaminiyle bağışıklığı destekliyor, antioksidanlarıyla cildi genç tutuyor. Tam haliyle tüketildiğinde sindirimi düzenliyor, kan şekerini dengeliyor. Doğru zamanda yemek ise faydalarını katlıyor. Peki, portakalın en ideal tüketim zamanı hangisi?

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden portakal, hemen her sofrada yer buluyor. Bağışıklığı güçlendirmeden cilt bakımına dek uzanan sayısız yararı bulunan bu turuncu meyve, adeta doğal bir ilaç deposu işlevi görüyor. Özellikle uygun vakitte tüketildiğinde etkileri çok daha belirgin hale geliyor.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

İşlenmiş ürünlerin hızla çoğaldığı günümüzde besin takviyesi olmadan sağlıklı kalmak giderek zorlaşıyor. Neyse ki bazı doğal besinler takviye gereksinimini önemli oranda azaltıyor ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı etkili biçimde koruyor. Portakal da bu değerli besinler arasında öne çıkıyor.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Canlı turuncu tonuyla göze çarpan portakalın belki de en çok bilinen özelliği bol miktarda içerdiği C vitamini. Bu vitamin, beyaz kan hücrelerinin oluşumunu teşvik ederek vücudun enfeksiyonlarla mücadelesini kolaylaştırıyor.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Birçok insan portakalı yalnızca C vitamini kaynağı şeklinde değerlendiriyor ancak bu meyve aslında doğanın sunduğu güçlü bir cilt güzelliği yardımcısı. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor, kırışıklık oluşumunu engelliyor ve cilde taze, parlak bir görünüm kazandırıyor.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Portakalın sunduğu bütün yararları elde etmek için yalnızca suyunu tüketmek yeterli olmuyor. Lif açısından zengin yapısı sindirim sistemini düzenli tutuyor, bu nedenle meyvenin tamamını kabuğu soyulmuş halde yemek çok daha faydalı.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Böylece kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşler önlenebiliyor, kilo denetimi kolaylaşıyor ve sindirimle ilgili rahatsızlıklar büyük ölçüde giderilebiliyor.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Bir meyveyi yemek onun tüm yararlarını almak anlamına gelmiyor; asıl önemli olan tüketim şeklinin doğru olması.

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Portakalın besin değerleri (100 gram başına) C Vitamini: Yaklaşık 53 mg A Vitamini Potasyum: 181 mg Lif: 2.4 g Kalsiyum: 40 mg Kalori: Yaklaşık 47 kcal

Foto - Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte...

Portakal ve suyunu kahvaltıdan hemen önce veya sonra içmekten kaçının, çünkü bu durum yüksek miktarda şeker içerebilir ve bu şeker kolayca fermente olarak şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir. En iyi içme zamanı, midenin ne çok dolu ne de çok boş olduğu kahvaltıdan 1-2 saat sonrasıdır.

