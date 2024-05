Simpsonlar, geleceği nasıl tahmin etti? Tüyler ürperten öngörüleri: Tahmin etmesinin sırrı çözüldü... Ortaya çıktı

Bölümlerindeki kehanetleri bir bir gerçekleşen popüler dizi Simpsonlar, tüm dünyada nam saldı. Geçmişte pek çok şaşırtıcı olayı tahmin etmeyi başaran TV şovunun 2024 yılı için bulunduğu kehanetler ise yeni yıla sayılı günler kala yeniden gündeme gelmişti. Ünlü yapımın yazarı yaptığı açıklamayla bunu nasıl başardıklarını açıkladı.'Sanat hayatı taklit eder' sözünü bilmeyen yoktu, ancak görünüşe göre Simpsonlar, nokta atışı öngörüleri ile bunu tersine çevirmeyi başardı.

Yapım, yıllar öncesinden yaptığı tahminlerin gerçekleşmesiyle kendine büyük bir şöhret edindi. Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'ndan Kovid-19 salgınına, at eti skandalından, ebola salgınına nokta atışı öngörüler duyanları yıllar boyu şaşkına çevirdi. Bu örnekler, dizinin 35 sezonundan bu yana gerçek hayatta ortaya çıkan düzinelerce olaydan yalnızca bazılarıydı.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞINI 2000 YILINDAN BİLDİLER

2000 yılında yayınlanan “Bart to the Future” isimli bölümde Bart Simpson, yetişkin olduğunda tıpkı babası Homer gibi oluyor, kız kardeşi ‘zeki’ Lisa ise ABD’nin ilk kadın başkanı seçiliyordu. Lisa bölümün bir sahnesinde, Trump’tan çatırdayan bir bütçe devraldıklarını söylerken, ülkenin batık olduğunu belirtiyordu.

Aslında ilginç olan şey bununla sınırlı değil. Dizideki bir sekans her şeyi daha da karmaşık hâle getiriyor. Zira 16 yıl önce yayınlanan bölümde Trump’ın yürüyen merdivenlerden indiği sahnenin bir benzeri, 2015’te gerçekleşiyor. Hatta içinde yer alan kazalarla birlikte. Korumalar, kalabalık, Trump’ın inişi ve bir kızın elinden düşürdüğü döviz bile bire bir yaşandı.

OCEANGATE FACİASINI TAHMİN ETTİLER

2023’e damga vuran olaylardan biri olan Oceangate denizaltısının kaza yapmasını bile geçmişte tahmin etmesiyle yeniden gündeme gelen çizgi film dünyasının Nostradamus’u Simpsonlar’da bu hikayenin daha önce işlenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatiyle ortaya çıkarılan Simpsonlar bölümünde, aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor.

Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

YAZARA GÖRE AÇIKLAMASI BASİT

Yapımın yazarlarından biri ise, verdiği demeçte hayranlarının dudaklarını uçuklatan dizinin geleceği nasıl tahmin edebildiğini açıkladı. posta'nın aktardığı habere göre; Al Jean adlı yazara göre, bunun oldukça basit bir açıklaması var.

İngiliz bir dergiye konuşan yazar şöyle dedi:

"Yazarlarımızdan biri, yazdığı bölüm Donald Trump'ın Başkan olacağını tahmin eden adam, bunu en iyi şekilde özetledi, '700 bölüm yazarsanız ve hiçbir şey tahmin etmezseniz, o zaman oldukça kötüsünüz demektir. Yeterince dart atarsan, hedefine ulaşacaksın."

11 EYLÜL OLAYI ÇOK TUHAFTI'

Her ne kadar aksini düşünmek istesek de, yazarların ellerinde gizli bir zaman makinesi veya kristal küre yok gibi görünüyor. Jean yine de bazı tahminlerin ürkütücü olduğunu kabul ediyor. "11 Eylül olayı çok tuhaftı" dedi.

"Dünya Ticaret Merkezi bölümünde, kulelere benzeyen 11 rakamının yer aldığı, günde 9 dolar yazan bir broşür vardı. Bu 1996'daydı, bu uç bir tesadüf gibi çılgıncaydı. Ancak çoğunlukla bunlar sadece bilinçli tahminler."

Yazar şöyle devam etti:

"Stanley Kubrick 1968'de 2001: A Space Odyssey filmini yaptı ve içinde Zoom ve iPad'ler var ama bunun sebebi, dünyanın 30 yıl sonra nasıl görünebileceğini inşa etmesine yardımcı olan fütürologların olmasıydı."