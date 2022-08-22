Simitçi çocuğun duygulandıran merhameti!
Sosyal medyada paylaşılan bir video milyonlarca kez izlenirken, simit satan çocuğun sokaktaki köpeğe olan merhameti görenleri duygulandırdı.
Sosyal medyada, geçimini simit satarak sağlayan bir çocuğun videosu milyonlarca defa izlendi.
Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, simitçi çocuk bir sokak köpeği ile karşılaştı. Köpeğin aç olduğunu düşünen çocuk, tepsisindeki simitlerden elleri ile bölerek köpeğe yedirdi.
Başının üstündeki simit tepsisi ile büyük bir merhamet örneği sergileyen çocuk, izleyenleri duygulandırdı.