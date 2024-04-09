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Yaşam Şimdi de şoför demir sopayla saldırdı! İETT’de başıboşluk aldı başını gidiyor
Yaşam

Şimdi de şoför demir sopayla saldırdı! İETT’de başıboşluk aldı başını gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-09 10:58:00 -

İstanbul Maltepe'de İETT şoförü yolcuya demir sopayla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasına kavga çıktı. Şoförün yolcuya elindeki demir sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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