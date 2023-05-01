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Gündem Şimdi de hedef Selçuk Bayraktar! Bu ülke için tek çivi çakana tahammülleri yok... Can Ataklı'dan haddini aşan sözler
Gündem

Şimdi de hedef Selçuk Bayraktar! Bu ülke için tek çivi çakana tahammülleri yok... Can Ataklı'dan haddini aşan sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-01 13:16:00 -

Aldığı fon kadar ederi olan CHP yandaşı Can Ataklı boyundan büyük sözlerle, İHA ve SİHA'ların mimari Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin arpasını verdiği sözde gazeteci Can Ataklı, İHA ve SİHA'ların mimari Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

TEKNOFEST sürerken Bayraktar'ı boyundan büyük ifadelerle hedef alan Ataklı, ağır hakaretler etti.

Aldığı fon kadar ederi olan ve 'gazeteciyim' diye ortalıkta dolanan Can Ataklı'ya vatandaşlar haddini bildirdi.

"Kızılelma mı battı Bayraktar mı?"

"Selçuk Bayraktar işin b.kunu çıkardı." "Senin kayınpederin Erdoğan olmasa n.h yaparsın sen onları." ve "Başarılı falan değilsin lan." şeklindeki sözlerle karakterinin çukurlaştığını sözler önüne seren Ataklı'ya "Kızılelma mı battı Bayraktar mı?" sorunu yöneltildi.
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