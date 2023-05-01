Şimdi de hedef Selçuk Bayraktar! Bu ülke için tek çivi çakana tahammülleri yok... Can Ataklı'dan haddini aşan sözler

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin arpasını verdiği sözde gazeteci Can Ataklı, İHA ve SİHA'ların mimari Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

TEKNOFEST sürerken Bayraktar'ı boyundan büyük ifadelerle hedef alan Ataklı, ağır hakaretler etti.

Aldığı fon kadar ederi olan ve 'gazeteciyim' diye ortalıkta dolanan Can Ataklı'ya vatandaşlar haddini bildirdi.

"Kızılelma mı battı Bayraktar mı?"

"Selçuk Bayraktar işin b.kunu çıkardı." "Senin kayınpederin Erdoğan olmasa n.h yaparsın sen onları." ve "Başarılı falan değilsin lan." şeklindeki sözlerle karakterinin çukurlaştığını sözler önüne seren Ataklı'ya "Kızılelma mı battı Bayraktar mı?" sorunu yöneltildi.

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