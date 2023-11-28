Şimdi çık cevap ver Meral hanım! “Patates, soğan.. Güle güle Erdoğan” demek kolay

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylemleri hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

14 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi idi..

İyi Parti kurucularından Aytun Çıray, “Bir ‘Bayraktar SİHA, İHA’ reklâmıdır gidiyor” diyordu..

Devam ediyordu..

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Türkiye’nin gururu Selçuk Bayraktar için “Havasından geçilmiyor” diyordu..

Bu millete nefes aldıracak çalışmala imza atanlara, terbiyesizce saldırır mısınız..

Bu millet için, geceli gündüzlü çalışanlara iftira atar mısınız..

Allah sizi böyle rezil eder..

İyi Parti adına, “Bayraktar İHA, SİHA’ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!” ifadelerini kullanırsınız, partiniz de size ses çıkarmaz mı?

Partiniz de böyle rezil olur..

Geldiğimiz noktada..

Bugün artık, İyi Parti’de istifa eden edene..

Açıklamalar ardı ardına..

Genel başkana, yakınlarına yönelik parasal eksenli suçlamalar, herkesi şaşırtan boyutta..

İyi Parti Milletvekili Adnan Beker, henüz partiden istifa etmeden önce, “İyi ki biz kazanmamışız. Allah memlekete acımış” demişti..

Şimdi bütün millet aynı kanaatte..

“128 milyar dolar nerede” diye şov yapanlar, partilerindeki 136 milyon TL’nin nereye uçtuğunu açıklayamıyorlar..

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