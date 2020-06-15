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Sağlık

Simav’da 380 adreste sağlık taraması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 380 adreste Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction PCR) testi için numune alınması çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:39:21 -
Simav’da 380 adreste sağlık taraması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 380 adreste Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction PCR) testi için numune alınması çalışmalarının yapılacağı bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe merkezi, köy ve beldelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kişilerin rızası dahilinde sağlık taraması yapılacağını ifade etti.


Kaymakam Halim, “Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Korona virüs (Kovid – 19) salgını nedeniyle, Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri merkez, köy ve beldelerde rastgele belirlenen adreslere giderek kişilerin rızası dahilinde Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) olarak adlandırılan Covid-19 test numunesi ile kandaki antikor düzeyini tespit etmek amacıyla kan numunesi alacak. Bu uygulama ile test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, toplumun ne kadarının bu hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumları tespit edilecek. Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü oluşturduğu ekiplerle, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüm mahalle, köy ve beldelerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 380 adrese giderek numune alacak. Test sonuçları e-nabız üzerinden öğrenilebilecek” dedi.

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