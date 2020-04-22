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Aktüel

Silvan’da sağlık personelinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir sağlık personelinin korona virüsü testi pozitif çıktı.

2020-04-22 11:14:48 -
Silvan’da sağlık personelinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir sağlık personelinin korona virüsü testi pozitif çıktı.


Silvan ilçesinde sağlık görevlisi yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleri üzerine alınan korona virüs testinden pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan sağlık görevlisi, Diyarbakır’da tedavi altına alınırken, temas ettiği kişiler karantina altına alındı.

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