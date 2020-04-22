Silvan’da sağlık personelinin korona virüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir sağlık personelinin korona virüsü testi pozitif çıktı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir sağlık personelinin korona virüsü testi pozitif çıktı.
Silvan ilçesinde sağlık görevlisi yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleri üzerine alınan korona virüs testinden pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan sağlık görevlisi, Diyarbakır’da tedavi altına alınırken, temas ettiği kişiler karantina altına alındı.