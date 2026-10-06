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Kobi Silopi’de sanayi yatırımı için kritik adım! Karma OSB’de saha çalışmaları başladı
Kobi

Silopi’de sanayi yatırımı için kritik adım! Karma OSB’de saha çalışmaları başladı

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Silopi’de sanayi yatırımı için kritik adım! Karma OSB’de saha çalışmaları başladı

Şırnak Silopi'de kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi için jeolojik etüt çalışmalarına başlandı.

Silopi’de üretim ve yatırım kapasitesini artırması beklenen Karma Organize Sanayi Bölgesi projesinde hazırlık süreci hızlandı.

 

Silopi'nin sanayi altyapısını güçlendirmesi ve üretim kapasitesini artırması hedeflenen Karma OSB projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde görev yapan jeoloji mühendislerinin kontrolünde, OSB olarak planlanan alanda zemin ve jeolojik yapının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların yürütüldüğü alana giden Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, saha incelemesinde bulunarak yetkililerden yürütülen jeolojik etüt süreci hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen etütlerin, Karma OSB'nin kurulacağı alanın zemin özelliklerinin ve jeolojik yapısının ortaya konulması açısından projenin önemli hazırlık aşamalarından biri olduğu belirtildi. Karma OSB'nin hayata geçirilmesiyle birlikte Silopi'de sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim alanlarının artırılması ve yeni yatırımların önünün açılması hedefleniyor. İlçenin sahip olduğu stratejik konum ve bölgesel ticaret potansiyeliyle birlikte değerlendirilen projenin, ilerleyen süreçte Silopi'nin üretim ve yatırım kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

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