En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

"Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki performansıyla 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ergüçlü, konuşmasında Soma’da yaşamını yitiren maden işçisi Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ın yaşadığı derin üzüntüyü dile getirerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum” ifadelerini kullandı. Kendisinin de bakır ocaklarında çalışmış madenci bir aileden geldiğini belirten oyuncu, “Uzun zamandır o kadar çok acıya maruz kaldık ki uyuştuk gibi hissediyorum ama Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı görünce bittim. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Hep beraber, insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da vermeyeceğiz.”

Sol tayfa ile müzmin muhalif foncu medyanın göklere çıkardığı Ergüçlü’nin ödül konuşmasını yapmadan önce oturduğu yerden kahkahaları ve ödül alarak indiği tören sonrası bitmeyen kutlama görüntülerini izleyenler “Gerçekten nefes alamıyor musun? Gerçekten yaşamaktan utanıyor musun? Yoksa en iyi kadın oyunculuğa devam mı?” tepkileri gösterdi.