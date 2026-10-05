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Gündem En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence
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En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

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En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen oyuncu Hazar Ergüçlü, törende yaptığı konuşmayla Manisa’nın Soma ilçesinde hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin yaşadığı acılara dikkat çekerek “Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı görünce bittim. Yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da vermeyeceğiz” demişti. Acıdan nefes alamadığını iddia eden Ergüçlü’nün törenden önceki kahkahaları ve tören sonrası ödülüyle geç saatlere kadar kutlama yaptığı görüntüler, ‘En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi' şeklinde yorumlandı.

"Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki performansıyla 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ergüçlü, konuşmasında Soma’da yaşamını yitiren maden işçisi Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ın yaşadığı derin üzüntüyü dile getirerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum” ifadelerini kullandı. Kendisinin de bakır ocaklarında çalışmış madenci bir aileden geldiğini belirten oyuncu, “Uzun zamandır o kadar çok acıya maruz kaldık ki uyuştuk gibi hissediyorum ama Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı görünce bittim. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Hep beraber, insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da vermeyeceğiz.”

Sol tayfa ile müzmin muhalif foncu medyanın göklere çıkardığı Ergüçlü’nin ödül konuşmasını yapmadan önce oturduğu yerden kahkahaları ve ödül alarak indiği tören sonrası bitmeyen kutlama görüntülerini izleyenler “Gerçekten nefes alamıyor musun? Gerçekten yaşamaktan utanıyor musun? Yoksa en iyi kadın oyunculuğa devam mı?” tepkileri gösterdi.

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Yorumlar

Salim

İster başta eğlensin ister sonda. Düşüncesini paylaşmış. Neyi sizi rahatsız etti. Madencilerin durumundan bahsetmiş.

Şahane bir gerçeğin ifşası

Akit'in bu haberlerinin devamını diliyorum.. Bunların gerçek yüzlerinin ifşa edilmesini isityorum. nasıl da vicdanlarımıza oynuyorlar. Nasıl da tiyatro yapıyorlar. O çocuk için ağlayanlar, sadece müslümanlar.. siz olsa olsa, kahkaha atarsınız.. İşte örneği Hazar
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