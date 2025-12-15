Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

Silivri’de çok konuşulacak bir tartışma yaşandı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Enver Aysever, geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün aktardığı iddiaya göre, Aysever cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. İmamoğlu’nun selamlaşmak için uzattığı eli Aysever geri çevirerek "Çek kirli elini, ben hırsızların elini sıkmam" diyerek havada bıraktı. Olay, cezaevinde ve CHP çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

"BEN HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM"

Yaşanılanları Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür şöyle kaleme aldı…

Sadece sokakta ya da CHP içinde değil Silivri Cezaevi'nde bile "İmamoğlu suç örgütü"ne karşı ciddi bir tepki giderek büyüyor. Bir anlamda öncülüğünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "arınma" çağrısı katlanarak büyüyor ve CHP'nin bir önceki siyasi kadrolarına, tabanına oradan da toplumsal geniş kesimlere yayılıyor. Anlaşılan CHP yönetiminin ihraç tehdidi işe yaramamış.

Tabandan gelen tepki büyüdükçe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ne yapacağını şaşırıyor. Çaresizce 3 bin 900 sayfalık iddianamede somut belge ve bilgiler dururken, insanı dehşete düşüren akıl almaz rüşvet itirafları ortadayken, sayısı birkaçı geçmeyen gizli tanıklardan birinin geri adım atmasına dört elle sarılıyor.

Sanki devasa iddianame 4-5 gizli tanığın söyleminden ibaret. Oysa iddianamenin ortaya koyduğu tablo çok sarsıcı ve bundan kaçış da mümkün değil. Bu gerçeği CHP yönetimi bugün görmek istemese de iddianamede "suç örgütü lideri" olarak yargılanacağı günü bekleyen Ekrem İmamoğlu o cezaevi koridorlarında her gün acı biçimde görüyor, yaşıyor. Bazen yüzüne tokat gibi çarptığı da oluyor.

AYSEVER'DEN İMAMOĞLU'NA TOKAT GİBİ SÖZLER

En son cumartesi günü Silivri Cezaevi'nde izleyenleri şoke eden böyle bir sahne yaşandı. Yargı kulislerine hızla yayılan iddiaya göre, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever'e geçmiş olsun dileklerini iletip sohbet ederlerken, araya sürpriz bir isim girer ve elini Aysever'e uzatır:.

"Hoş geldin Enver, geçmiş olsun..."

Sesin sahibi CHP'nin "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Ancak İmamoğlu'nun eli havada kalır ve Aysever'in tokat gibi cevabı cezaevi görevlileri dahil herkesi şoke eder:

"Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..."

İmamoğlu: Ne biçim konuşuyorsun lan

Aysever: O biçim konuşuyorum lan...

"HIRSIZ DEMESİ ŞAŞIRTMADI"

Gazeteci Aysever'in ölçüyü kaçıran sözleri nedeniyle cezaevine girişi şaşırtsa da "para gücüyle" siyaseti, medyayı dizayn eden İmamoğlu'nun yüzüne yüzüne "hırsız" demesi hiç şaşırtmadı.