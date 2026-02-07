  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha! Bu defaki isim öyle böyle değil Açıklama dünyayı sarstı! ‘Enerji tesislerimiz vuruldu’ diyerek saldırıyı duyurdular Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız Anayasa fırlatıp ekonomiyi batırmıştı! Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in son hali ortaya çıktı Bursa’da çocuk sürücü dehşet saçtı! Evinde uslu uslu çizgi film izleyeceğine trafiğe çıkıp ortalığı birbirine kattı Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller! Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı Sigara yasağı genişliyor! Tiryakiler iki yerde daha fosur fosur tüttüremeyecek Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı...

#1
Foto - Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

#4
Foto - Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

#6
Foto - Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller!

12 İLDE SARI UYARI Meteoroloji Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasını..
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti
Dünya

Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormandaki maymunlar gibi gösteren bir video paylaştı. Irkçı payl..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23