Epstein dosyasında Rusya izi: Putin ile görüşmek için yıllarca uğraşmış

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında paylaştığı yeni belgeler, küresel çapta kurulan bu korkunç ağın diplomatik ayaklarını da bir bir ortaya döküyor. Milyarderin sadece Batılı liderlerle değil, Rusya’nın en üst kademesiyle de temas kurmak için her yolu denediği, e-posta trafiğine yansıdı.

EPSTEIN'IN PUTİN İLE GÖRÜŞME GİRİŞİMLERİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 milyondan fazla yeni belgeye göre Epstein, Putin ile bir araya gelmek için yoğun girişimlerde bulundu. Belgeler, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazışmalar yaparak görüştüğünü ve Epstein'in yıllar boyunca değişik isimler üzerinden Putin ile bir görüşme ayarlamaları için defalarca hamle yaptığını ortaya koydu.

NORVEÇ ESKİ BAŞBAKANI ARACI OLDU

Epstein'ın özel e-postalarında yer alan bilgilere göre; 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland üzerinden Putin ile bir randevu ayarlanması için defalarca yazışma yapıldı. Jagland ile yürütülen bu çabaların 2018 yılına kadar aralıklarla devam ettiği, ancak tüm ısrarlara rağmen Epstein’in Putin ile yüz yüze geldiğine dair resmi bir kayda ulaşılamadığı görüldü.

RUS YETKİLİLER VE MİLYARDERLERLE GİZLİ TEMAS

Adalet Bakanlığı dosyaları, Epstein’in Rusya’nın kilit isimleriyle irtibatta olduğunu gösterdi. Belgelerde; Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) Akademisi mezunu Sergey Belyakov, Kremlin’e yakınlığıyla bilinen milyarder Oleg Deripaska ve Rusya’nın eski BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi isimlerle Epstein’in doğrudan temas kurduğu kanıtlandı. Dosyalarda Putin’in adı 1000’den fazla kez geçse de, bu referansların çoğunun haber özetleri olduğu belirtildi.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI VE LİSTEDEKİ ÜNLÜLER

14-18 yaş arasındaki onlarca kız çocuğuna yönelik istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Michael Jackson ve Kevin Spacey gibi dünya yıldızlarının adı geçerken; FBI, ünlülerin suç ortağı olduğu için Epstein’ın öldürüldüğü iddialarını reddederek olayın intihar olduğu sonucuna vardığını açıkladı.