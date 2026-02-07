New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı!

ABD'nin göçmen politikalarında tansiyon yükselirken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den federal hükümete karşı çok sert bir "kalkan" hamlesi geldi. İnanç temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda konuşan Mamdani, şehrin tüm sakinlerinin yasal statüsünden bağımsız olarak güvende hissetmesi gerektiğini vurguladı.

YARGI KARARI OLMADAN GİRİŞ YASAK

Başkan Mamdani’nin imzaladığı yeni kararnameye göre,ICE polisleri artık okul, barınak, hastane ve belediyeye ait otoparklar gibi tesislere elini kolunu sallayarak giremeyecek. Mamdani, bu operasyonları sınırlayan kararı; "ICE'nin yargı kararı olmadan New York City mülklerine giremeyeceğini açıkça belirteceğiz" sözleriyle duyurarak, federal birimlere kapıyı kapattı.

HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİNDEN ÖRNEK VERDİ

Mamdani, göçmenleri koruyan bu politikasını savunurken İslam tarihinden çarpıcı bir örnek sundu. Kendi inancının bir göç öyküsü üzerine kurulu olduğunu belirten Belediye Başkanı; "Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de bir yabancı olduğunu, Mekke'den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine'de kucaklandığını anlatıyor" diyerek, ABD’nin göç politikalarında bu ahlaki pusulayı örnek alması gerektiğini söyledi.

YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kararnameyi tüm New Yorkluları koruyacak bir mekanizma olarak niteleyen Mamdani, gücün "sevmek, kucaklamak ve korumak" için kullanıldığı yeni bir vizyon teklif etti. Bu önlemle birlikte, göçmenlerin şehir hizmetlerine erişirken "gözaltına alınma korkusu" yaşamadan hareket etmeleri hedefleniyor.