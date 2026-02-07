  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı Anadolu irfanı ile Ukraynalı çiftin tebessüm ettiren diyaloğu viral oldu! İslam Avrupa’da hızla yayılıyor! Central Cee de Müslüman oldu Verilen sözler ve tutulanlar kıyaslandı! Sözcü manşetten iflas etti Hakan Fidan masadaydı! Dışişleri kritik anlaşmayı duyurdu Devletin resmi organları “casus” diyor kardeşim sana! Can Ataklı’dan Ekrem’e zor soru! Yahudiler geçen ay 700 Filistinlinin evine el koydu! Sanki arkada Ekrem’in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın Bakan Kurum: Tarih bu dayanışmayı şerefle, kaçanları ise utançla yazacak Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Dünya New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı!
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı!

New York’un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, federal göçmenlik polisinin (ICE) şehir tesislerine girişini kısıtlayan tarihi bir kararnameye imza attı. Mamdani, düzensiz göçmenleri koruma altına alan bu hamlesini Hz. Muhammed’in hicret hikayesiyle savundu.

ABD'nin göçmen politikalarında tansiyon yükselirken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den federal hükümete karşı çok sert bir "kalkan" hamlesi geldi. İnanç temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda konuşan Mamdani, şehrin tüm sakinlerinin yasal statüsünden bağımsız olarak güvende hissetmesi gerektiğini vurguladı.

YARGI KARARI OLMADAN GİRİŞ YASAK

Başkan Mamdani’nin imzaladığı yeni kararnameye göre,ICE polisleri artık okul, barınak, hastane ve belediyeye ait otoparklar gibi tesislere elini kolunu sallayarak giremeyecek. Mamdani, bu operasyonları sınırlayan kararı; "ICE'nin yargı kararı olmadan New York City mülklerine giremeyeceğini açıkça belirteceğiz" sözleriyle duyurarak, federal birimlere kapıyı kapattı.

HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİNDEN ÖRNEK VERDİ

Mamdani, göçmenleri koruyan bu politikasını savunurken İslam tarihinden çarpıcı bir örnek sundu. Kendi inancının bir göç öyküsü üzerine kurulu olduğunu belirten Belediye Başkanı; "Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de bir yabancı olduğunu, Mekke'den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine'de kucaklandığını anlatıyor" diyerek, ABD’nin göç politikalarında bu ahlaki pusulayı örnek alması gerektiğini söyledi.

YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kararnameyi tüm New Yorkluları koruyacak bir mekanizma olarak niteleyen Mamdani, gücün "sevmek, kucaklamak ve korumak" için kullanıldığı yeni bir vizyon teklif etti. Bu önlemle birlikte, göçmenlerin şehir hizmetlerine erişirken "gözaltına alınma korkusu" yaşamadan hareket etmeleri hedefleniyor.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Dünya

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı
Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı

Dünya

Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı

Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı!
Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı!

Dünya

Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23