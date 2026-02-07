  • İSTANBUL
EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verdi
Gündem

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik piyasasında 5 üretim, 2 toplayıcı, 2 dağıtım, 1 tedarik ve 1 şarj ağı lisansı ile petrol piyasasında bir ihrakiye teslimi lisansı tahsis etti. Konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 5 üretim, 2 toplayıcı, 2 dağıtım, 1 tedarik ve 1 şarj ağı lisansı verilirken, 5 üretim lisansı sona erdirildi.

LPG piyasasında 1 depolama lisansının süresi uzatılırken, 1 depolama lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 ise ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.

