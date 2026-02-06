İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen "ünlüler ve uyuşturucu" operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. 4 Şubat Çarşamba günü narkotik ekiplerince gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, emniyetteki sorgusunun ardından bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...
Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gelirken bu isimlerden biri de Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, oldu.
Kaya'nın uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
TUTUKLANDI
Bugün itibariyle Ali Kaya'nın içinde bulunduğu 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Mahkeme, Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına hükmetti.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, operasyonlar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar birçok tanınmış isim gözaltına alındı.
Bazı isimler bu kapsamda tutuklanırken, bazı isimler ise test sonuçları ve ifadelerinin ardından serbest kaldı.
