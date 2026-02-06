  • İSTANBUL
Fransa'da güzellik salonuna el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Fransa’nın Grenoble şehrinde yüzü maskeli 2 kişinin bir güzellik salonuna düzenlediği el bombalı saldırıda 1’i çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Şüpheliler, saldırı anlarını telefon kamerasıyla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fransa’nın Grenoble şehrinde bir güzellik salonuna el bombalı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarına göre olay yerel saat ile 15.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 1’i 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların muayenesini gerçekleştirerek kimsenin hastaneye sevk edilmesi gerekmediğini bildirdi.

 

 

Yetkililer, niyetleri belli olmayan saldırganların firar halinde olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.
Yüzü maskeli şüpheliler, olayı telefon kamerasıyla kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

 


Grenoble Savcısı Etienne Manteaux açıklamasında kullanılan patlayıcı maddenin "öldürme amacı taşımadığını" belirterek önemli miktarda patlayıcı yük veya metal bileşen içermediğinin altını çizerken, "Bunlar, içeride kaç kişi olursa olsun harekete geçmeye kararlı kişilerdi" ifadelerini kullandı.


Manteaux, olayın kayda almasına ve sosyal medyada paylaşılmasına da değinerek, bunun faillerin cesaretinin arttığını gösteren bir yıldırma eylemi olduğunu söyledi. Savcı, "Olayın gün ışığında gerçekleşmesi, kayda alınması ve kamusal alanın böylesine kullanılması özellikle kaygı verici bir özdenetim eksikliği örneğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

