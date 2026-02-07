Almanya yollarında tam 54 yıllık bekleyiş! Otobanlarda 2025 kabusu: Rekor kırıldı
Almanya otobanları, 2025 yılında sürücüler için adeta dev bir otoparka dönüştü. Alman Otomobil Kulübü’nün (ADAC) yayınladığı son trafik raporuna göre, sürücülerin trafikte kaybettiği toplam süre 478 bin saate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birini gördü. Bu devasa süre, kaba bir hesapla tam 54 yıla tekabül ederken, bir önceki yıla göre yaşanan 30 bin saatlik artış "yollar artık bu yükü kaldırmıyor" yorumlarına neden oldu.
Rakamların boyutunu anlamak için ADAC'ın bir karşılaştırması dikkat çekiyor. Buna göre 2025'te ülke genelinde toplam 866 bin kilometrelik trafik sıkışıklığı kaydedildi.
Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın iki katından fazlasına ve Dünya'nın çevresinde iki buçuk tur atmaya eşdeğer. Otomobilciler, bu sıkışıklıkların içinde toplamda 478 bin saat bekledi. Bu da yaklaşık 54 yıl anlamına geliyor.
Trafiğin en yoğun yaşandığı eyalet, ülkenin en kalabalığı olan Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) oldu. Bu eyalette, tüm Almanya'daki toplam trafik sıkışıklığı süresinin yaklaşık yüzde 35'i kayıtlara geçti. NRW'yi, yüzde 13 ile Bavyera, yüzde 10 ile Baden-Württemberg ve yüzde 7 ile Hessen eyaletleri takip etti. En yoğun otobanlar ise A1, A3, A5 ve A8 olarak öne çıktı.
ADAC, 2026 yılı için daha kötümser bir tahminde bulundu. Kulüp, orta düzeyde bir trafik artışı beklendiğini ve bunun sıkışıklıkları daha da artıracağını belirtti. Ayrıca, yüzlerce kötü durumdaki otoban köprüsünün modernizasyonu için yapılacak kapsamlı çalışmaların da trafiği olumsuz etkileyeceği, ancak bu çalışmaların altyapı için zorunlu olduğu vurgulandı. Rapor, ağır vasıta filolarından ve akıllı telefon uygulamalarından alınan konum ve hız verilerine dayanıyor.