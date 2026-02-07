Trump'tan Umman zirvesi sonrası flaş mesaj: "İran anlaşma yapmak istiyor"

ABD ve İran arasındaki gerilim, Umman’daki diplomasi trafiğiyle yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. Trump, Başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakere masasından gelen ilk sinyalleri paylaştı.

"SONUÇLAR HERKESİ ŞAŞIRTABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'da İran ile gerçekleştirilen müzakerelerin beklediklerinden daha verimli geçtiğini vurguladı. İran tarafının bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu ifade eden Trump, "Sonuçlar insanları şaşırtabilir. İran bugün önerdiğini ilk görüştüğümüzde önerseydi hemen kabul edilirdi" diyerek masadaki teklifin ciddiyetine dikkat çekti.

HAFTAYA KRİTİK RANDEVU

İran'ın asla nükleer silah edinemeyeceğinin altını bir kez daha çizen Trump, diplomasinin devam edeceğini belirtti. Trump, iki tarafın heyetlerinin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini de sözlerine ekledi. Bu hamle, bölgedeki askeri hareketliliğin ardından gelen en somut yumuşama sinyali olarak kayıtlara geçti.