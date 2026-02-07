  • İSTANBUL
ABD’den İran’a donanma ile gözdağı

Umman’da İran ile yürütülen dolaylı nükleer temasların hemen ardından sahneye CENTCOM çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgedeki dev uçak gemisi taarruz grubunun operasyonel görüntülerini paylaşarak Tahran’a askeri gücünü hatırlattı.

Dünyanın gözü kulağı Umman’ın başkenti Maskat’tan gelecek haberdeyken, ABD ordusu sahadaki ağırlığını bir kez daha hatırlattı. Diplomasi masasında Trump’ın özel temsilcileri ter dökerken, Umman Denizi’nde seyreden dev uçak gemisi ve eşlik eden taarruz grubu, Tahran yönetimine açık bir "gözdağı" olarak yorumlandı.

UMMAN DENİZİ'NDE DEV GÖVDE GÖSTERİSİ

CENTCOM, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun, 2 askeri ikmal gemisi ve 2 ABD Sahil Güvenlik gemisi eşliğinde Umman Denizi’nde gövde gösterisi yaptığını duyurdu. Açıklamada, 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçakların grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, paylaşımın sonuna eklenen "Güç yoluyla barış" ifadesi dikkat çekti.

MASADA KİMLER VARDI? GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Maskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan dolaylı görüşmelerin tamamlandığı bildirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderlik ederken; ABD tarafını Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper temsil etti. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi iki taraf arasında mesaj trafiğini yönetti.

ŞİMDİLİK SONA ERDİ: SONUÇ HENÜZ BELİRSİZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin "şimdilik" sona erdiğini ve heyetlerin ülkelerine dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Taraflar müzakerelerin içeriği ve sonucu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, ABD’nin masadaki diplomatik diline CENTCOM’un askeri görsellerle eşlik etmesi, Trump yönetiminin "çifte baskı" stratejisini bir kez daha ortaya koydu.

 

