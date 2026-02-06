Unutmadık! Deprem yardımları CHP ilçe başkanının babasının evinde yakalanmıştı

Yardımlar halka değil, baba evine gitti

Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm TÜRKİYE tek yürek olmuşken, CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı'nın adı skandal bir iddiayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelen yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması gerekirken, bu malzemelerin usulsüz bir şekilde istiflendiği ortaya çıkmıştı.

Hafızaları tazeleyelim: Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerine el koyan ilçe başkanının, bu malları babasının evinde sakladığı belirlenmişti.

Skandalların gölgesinde bir yıldönümü

Bugün depremin yıldönümünde, kayıplarımızı rahmetle anarken o gün yapılan bu ihaneti de unutmuyoruz. CHP zihniyetinin afet anında bile "önce ben" diyen bu tavrı, milletin sinesinde derin bir yara olarak kalmaya devam ediyor.

Vatandaş çadır beklerken malzemeler gizlendi.

Polis operasyonuyla gerçekler gün yüzüne çıktı.

Milletimiz kendisine yapılan iyiliği de, zor gününde sırtından vuranı da asla unutmayacaktır.