Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli

SON DAKİKA
Mazlumların hamisi Türkiye, Suriye ile el ele vererek Akdeniz'deki kirli oyunları bozuyor. Ankara'nın Tartus hamlesi Atina'da uykuları kaçırdı.

Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de huzur ve güvenin teminatı olan TÜRKİYE, bölgedeki ekonomik ve askeri gücünü pekiştirmeye devam ediyor. Yunan medyasında geniş yankı bulan gelişmelere göre, Ankara ile Şam yönetimi arasında stratejik TARTUS şehrinde dev bir tersane kurulması için anlaşmaya varıldı. Ege ve Akdeniz'de hukuksuz adımlar atmaya alışmış olan Yunanistan, bu hamleyi "AKDENİZ'İN TÜRKLEŞTİRİLMESİ" olarak yorumlayarak korkusunu gizleyemedi.

Mavi vatan yolunda büyük adım

Yunanistan merkezli PENTAPOSTAGMA internet sitesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünü Suriye'ye taşımasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Haberde şu noktalara dikkat çekildi:

 

  • Savunma sanayii çıkarma yapıyor: Türkiye'nin silah sistemleri ve teçhizat ihracatıyla bölgeyi güvenlik çemberine aldığı vurgulandı.
  • Suriye ordusuna Türk eğitimi: Ankara'nın Suriye silahlı kuvvetlerini eğitme ve donatma teklifinin, bölgedeki dengeleri tamamen değiştireceği belirtildi.
  • Stratejik tersane hamlesi: Tartus limanında inşa edilecek tam entegre tersanenin, Türkiye'nin Akdeniz'in doğu kıyılarındaki sarsılmaz kalesi olacağı ifade edildi.

 

Atina ve Rum yönetimi panikte

Türkiye'nin LİBYA ile başlattığı deniz yetki alanları hamlesinin bir benzerinin Suriye ile de gerçekleşmesinden korkan Yunan medyası, bu yakınlaşmanın askeri bir ittifaka dönüşeceğini yazdı. KKTC ve Şam arasındaki olası iş birliğinin Atina'yı köşeye sıkıştıracağı belirtilirken, bölgede kurulacak yeni bir Türk deniz üssünün MAVİ VATAN stratejisinin en güçlü ayağı olacağı itiraf edildi.

 

"Türkiye, Akdeniz havzasında tıpkı LİBYA'da olduğu gibi yeni bir stratejik planı devreye sokarak bölgenin tek hâkimi olma yolunda ilerliyor."

