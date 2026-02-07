Akit TV’de dikkat çeken Kur’an-ı Kerim tavsiye!

Tarcan Ülük, katıldığı programda Türk milletine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülük, “Allah’ın seçtiği yüce bir millet olduğumuza inanıyorum. Türk milletinden daha irfanlı, daha edepli bir millet görmedim” ifadelerini kullandı.

“YASAL METİNLERİN KAYNAĞI VAHİY”

Açıklamalarında hukuk ve yasa kavramına da değinen Ülük, yasal metinlerin temel kaynağının vahiy olması gerektiğini savundu. Hiçbir yasanın insanları suça yönlendirmediğini belirten Ülük, “Bana göre herkesin katılacağı gerçek metin ve yasal metinlerin kaynağı vahiydir” dedi.

EĞİTİMDE KUR’AN-I KERİM ÇAĞRISI

Ülük’ün açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise eğitim sistemi oldu. Kur’an-ı Kerim’in eğitim müfredatında merkezi bir yere sahip olması gerektiğini savunan Ülük, “Bana göre Kur’an-ı Kerim’in eğitimde mutlak ve mutlak ilkokuldan itibaren öğretilmesi gerekir. Bu ilkokuldan itibaren böyle olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ALLAH’IN MESAJINDAN BAŞKA BİR ŞEY TANIMAM”

Programdaki sözlerinin sonunda kişisel inancını vurgulayan Ülük, “Ben Allah’ın mesajından başka bir şey tanımam” diyerek görüşlerini net bir dille ortaya koydu.