Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı son kararname ile İran ile ticaret yapan ülkelere %25 ek gümrük vergisi getirdi.
Bu hamleyle birlikte, Tahran yönetimiyle iş birliği yapan devletlerin ABD pazarına girişinde ciddi maliyet artışları yaşanacak.
Kararname, özellikle enerji ve sanayi sektöründeki dev ülkeleri doğrudan hedef alıyor.