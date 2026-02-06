Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormandaki maymunlar gibi gösteren bir video paylaştı. Irkçı paylaşım ülkede büyük tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, balataları iyice yaktı. Geçen yıl eski ABD Başkanı Barack Obama'yı Oval Ofis'te tutuklanırken gösteren yapay zeka ürünü bir video paylaşan Trump, bu kez Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun gibi gösteren video ile öfkeleri üzerin çekti.

2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görüldü.

Toplam 62 saniye süren video paylaşımın son birkaç saniyesinde yer alan Obama ailesinin tasvirlerinin görüntüsünün arka planında ise "Aslan bu gece uyuyor" isimli İngilizce şarkının müziği yer aldı.

İĞRENÇ DAVRANIŞ

Trump'ın maymun benzetmesi tepkilere yol açarken, California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı" sözlerini sarf etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır" ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirdi.

Söz konusu paylaşım, ABD basınında geniş yer bulurken, sosyal medya platformlarında da tepki paylaşımlarına neden oldu.

