Tekman'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı, ekipler dev yığınlarla savaşıyor
Yerel

Tekman'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı, ekipler dev yığınlarla savaşıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tekman'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı, ekipler dev yığınlarla savaşıyor

Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi. Tekman ilçesine bağlı Eğri Çayır Mezrası’nın kapalı yolunu açmak için seferber olan karla mücadele ekipleri, doğanın sert yüzüyle karşı karşıya kaldı.

Erzurum’un Tekman ilçesinde Eğri Çayır Mezrası’nın yolunu açmak için çalışan iş makinesi yer yer 5 metreyi bulan kar yığınını açmakta zorlandı.

Tekman ilçe merkezine 44 km uzaklıkta bulunan Yalınca Mahallesi Eğri Çayır Mezrasında yapılan yol çalışması 4 saat sürdü. 2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğri Çayır mezrasına ulaşmak kolay olmadı. Tekman Belediyesi karla mücadele ekibinden operatör Mevlüt Karadağ, yol çalışmasında zor anlar yaşadığını, zaman zaman yol kenarları belli etmediği için tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Bazen 5 metreyi bulan kar kalınlığının iş makinesini zorladığını ifade eden iş makinesi operatörü, "Her şeye rağmen iş makinasının kepçesi ile tek taraf çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

